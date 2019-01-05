أسعار الذهب تهبط عالميًا بعد بيانات قوية للوظائف في أمريكا

القاهرة – وكالات:

هبط الذهب، خلال تعاملات أمس الجمعة، عالميًا، متراجعا من أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر الذي سجله في وقت سابق من الجلسة، بعد أن هدأت بيانات قوية بشأن الوظائف في أمريكا بعض المخاوف من تباطؤ الاقتصاد، بينما اخترقت أسعار البلاديوم حاجز 1300 دولار للمرة الأولى.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 1284.40 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بحسب ما نقله وكالة رويترز.

لكن المعدن الأصفر سجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب مع صعوده 0.3% مدعوما إلى حد كبير بمكاسب قوية سجلها مؤخرا.

وفي وقت سابق من الجلسة لامس الذهب أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو حزيران عند 1298.42 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1285.80 دولار للأوقية بعد أن تجاوزت لفترة وجيزة المستوى النفسي 1300 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن أرباب العمل في أمريكا استأجروا في ديسمبر أكبر عدد من العمال في عشرة أشهر مما يشير إلى قوة مستمرة في الاقتصاد قد تهدئ المخاوف من تباطؤ حاد للنمو.