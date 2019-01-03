"لافا" للهواتف تخطط للتوسع في أفريقيا عبر تصنيع منتجاتها بمصر

كتب- محمد علاء الدين:

قال فيكرام سينج برامار رئيس شركة لافا تكنولوجي الهندية للهواتف في مصر وأفريقيا، إن شركته تخطط للتوسع في عدد من الأسواق الأفريقية خلال العام الحالي، والانطلاق من مصر كقاعدة تصنيعية للتصدير إلى هذه الدول.

وأضاف أنه يأتي على رأس هذه الأسواق الأفريقية نيجيريا وغانا وكينيا، يليها الجزائر وإثيوبيا وجنوب أفريقيا والمغرب وتشاد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الخميس لإطلاق هاتفها الذكي الجديد "Z81".

ورهن برامار بدء تصنيع هواتف لافا في مصر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي قبل أواخر العام الحالي، بتحقيق توسعاتها أفريقيًا، حتى يكون مصنعها الجديد قاعدة للتصدير إلى هذه الأسواق.

وبدأت شركة لافا عملها في مصر منذ عامين تقريبا، وتستحوذ حاليا على 6% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في مصر، وتخطط للوصول إلى25٥% في 2020.

كما تستحوذ الشركة حاليا على حصة سوقية بمصر بنسبة 12% في شريحة الهواتف الأقل من 100 دولار.

وقال رئيس لافا إن شركته بصدد تعيين 50 موظفا لإدارة أعمالها بأسواق القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن إجمالي عدد موظفيها حاليا في مصر يصل إلى نحو 800 موظف.

وأضاف أن الشركة تعتمد في توزيع أجهزتها بمصر على تجار التجزئة وليس عبر إنشاء متاجر خاصة بها، كما تجري أيضا مباحثات مع مشغلي المحمول لإطلاق عروض مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار برامار إلى أن لافا تكنولوجي أبرمت اتفاق تعاون مع لينوفو الصينية لإنتاج هواتفها داخل مصانع الشركة الهندية.