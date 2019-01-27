تقرير: مصر ستشهد رواجًا في سوق المعادن النفيسة خلال العام الجاري

القاهرة- مصراوي:

أكدت تقارير اقتصادية عالمية أن السوق المصرية ستشهد رواجاً خلال الفترة المقبلة في سوق المعادن النفيسة وخاصة معدن الفضة.

وأرجعت التقارير هذا إلى اتجاه الحكومة المصرية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال إنتاج وتصنيع محطات الطاقة الشمسية وارتفاع الطلب على الخلايا الضوئية.

وقال ياروسلاف كرتيش رئيس التعاون والابتكار لمجموعة "سوليك جروب" المتخصصة في الاستثمار في مجال الشرائح الضوئية، في بيان صحفي اليوم الأحد "نتوقع زيادة معدل 30% سنوياً في الطلب على الخلايا الشمسية هذا العام كنتيجة الطفرة العالمية في الطاقة الشمسية، وذلك نتيجة تنفيذ أحد المشروعات الكبرى حالياً في تشيلي.

وأضاف: "قادة النمو هذا العام سيكونون، الصين "بشكل تقليدي" بالإضافة إلى الهند، وربما مصر، إلى جانب بعض دول أمريكا اللاتينية".

وأوضحت توقعات الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة "جولف بروكرز" أن سعر الفضة الحالي يتراوح ما بين 15.4 و15.8 دولار/ للأونصة، وسعر التنقيب عنها يتراوح ما بين 9 إلى 15 دولارًا بناءً على الإمكانية معدلات الطلب على التنقيب، ولكن هذه الأسعار لن تستمر على المدى البعيد.

وبحسب توقعات الخبراء فإن احتياطي الفضة انخفض بنسبة 12٪ في الفترة ما بين عامي 2016 و2017. ومن المتوقع أن يكون هناك انخفاضاً مماثلاً هذا العام أيضاً، وإذا ظل معدل الطلب ثابتًا، ولم ينخفض بمعدلات كبيرة مثل معدلات انخفاض الاحتياطي، فإن ذلك سيكون مؤشراً واضحًا على نمو أسعار الفضة بشكل ملحوظ.

وأدى انخفاض الأسعار في السنوات الماضية إلى انخفاض الطلب وارتفاع معدلات الفائدة الفيدرالية، ونفس هذا السيناريو من المرجح حدوثه في المستقبل القريب، لأن معدلات الفائدة قد تُرتفَع مجدداً لتعزيز سعر الدولار مما قد يعرض السلع إلى المزيد من الضغوط.

وأكد الخبراء على أن المعادن النفيسة تمثل ملاذا آمنا عند تزايد معدلات التضخم وبداية ارتفاع الأسعار كما هي الأوضاع حالياً، فتوجد مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد في كل من: ألمانيا، وتركيا، والولايات المتحدة، بحسب البيان.

كما توجد مؤشرات سلبية في السوق، تضع الدول في منطقة اليورو تحت وطأة الديون، وتخفيض الإنتاج، وأدنى معدلات لسعر الفائدة، فضلاً عن حرب تجارية محتملة ولهذا يمكن القول بأنه من المتوقع أن يقوم المستثمرون بنقل رؤوس أموالهم من أسواق الأسهم إلى المعادن النفيسة.

ويعتقد الخبراء وجود علامات تشير إلى ارتفاع في أسعار المعادن النفيسة، على سبيل المثال: فإن إنتاج الفضة شهد أدنى معدلاته منذ 2012 وانخفض الاحتياطي منها وفي المقابل فإن القطاعات التكنولوجية وخاصة الخلايا الضوئية تشهد ارتفاعا مضطردا في الطلب على الفضة.