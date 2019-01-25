مصلحة الضرائب: أوشكنا على الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد

كتب- مصطفى عيد:

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة أوشكت على الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتبسيط الإجراءات الضريبية وتوحيدها ونحن بصدد طرحه على المجتمع الضريبي، وفقًا لبيان من المصلحة اليوم الجمعة.

وأشار حسن، خلال لقاء بين المصلحة ولجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، إلى أن القانون يأتي ضمن خطة المصلحة لتطوير التشريعات الضريبية سواء في مشاريع الميكنة أو تعديلات أي قوانين.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تحرص على التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، من الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرها، بشأن كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا .

وأضاف حسن، إن الضرائب تمثل حوالي 75% من إيرادات الدولة، لذا تحظى باهتمام كبير من قبل رئاسة الجمهورية ومن قبل وزارة المالية فيما يتعلق بتطويرها.

وأوضح أن تطوير المصلحة يتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية يتم العمل عليها بالتزامن مع بعضها، وتتضمن هندسة وتبسيط الإجراءات والمصلحة على وشك الانتهاء منها، وميكنة الإقرارات الضريبية الإلكترونية وهو أهم إجراء من إجراءات المصلحة سواء فيما يتعلق بالإقرارات السنوية الخاصة بضريبة الدخل أو الإقرار الشهري الخاص بضريبة القيمة المضافة.

وتعمل المصلحة على تطوير البنية التحتية الخاصة بالمصلحة واللازمة لعملية التطوير والميكنة، وتطوير العنصر البشري فهناك اهتمام برفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وصقل مهاراتهم وتعريفهم بالآليات الحديثة في العمل الضريبي خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في العمل الضريبي.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن نظام الميكنة الذي تسعى المصلحة لتطبيقه هو أمر هام للغاية وأمر أصبح ضروريا لحصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال ميكنة كافة إجراءات المصلحة وكذلك المجتمع الضريبي.

وأضاف أن ذلك يتم من خلال وضع منظومة تحكم إلكترونية مثل مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك لتعاملات B2B ، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملاتB2C ، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.

إرسالها لمكاتب المحاسبة وكبار الممولين ، لافتا بأنه يتم حاليا إعداد أمثلة لكل إقرار من ضريبة الدخل أو إقرار الضريبة على القيمة المضافة من خلال فيديو سيتم وضعه على الموقع الإلكتروني للمصلحة ، هذا بالإضافة إلى عقد العديد من الندوات التعريفية سواء للممولين والمسجلين أو العاملين بالمصلحة فنحن نعمل بشكل متزامن وعلى قدم وساق .