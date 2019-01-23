  • عاجل:مباشر.. مصر X تونس.. في الدور الثاني لمونديال اليد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    منتدى دافوس معرض الكتاب الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح

    مشتريات أجنبية وعربية ترفع البورصة بنهاية تعاملات اليوم

    02:48 م الأربعاء 23 يناير 2019
    مشتريات أجنبية وعربية ترفع البورصة بنهاية تعاملات اليوم

    البورصة

     كتبت- شيماء حفظي:

    ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 13506 نقطة، مدعومة بمشتريات أجنبية وعربية.

    وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.14%.

    وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم صافي شراء بقيمة 15.5 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 3.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 18.9 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.74% بنهاية تعاملات الأمس عند مستوى 13475 نقطة.

     

    البورصة البورصة اليوم مؤشرات البورصة تعاملات البورصة

    الخبر التالى:

    سحر نصر من دافوس: 45% زيادة في الاستثمارات الخاصة هذا العام
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان