شركة السويس للزيت تستهدف ضخ 192 مليون دولار استثمارات هذا العام

كتب- مصطفى عيد:

تستهدف شركة السويس للزيت "سوكو"، لضخ استثمارات قدرها 192 مليون دولار خلال العام المالي الجاري، بحسب ما ذكره عادل فهمي، رئيس الشركة في بيان صحفي لوزارة البترول اليوم الأحد.

وتفقد طارق الملا، وزير البترول، لمنطقة جبل الزيت البترولية بخليج السويس وشملت تفقد حقول إنتاج شركات السويس للزيت “سوكو" و عجيبة للبترول وبتروجلف.

وقال البيان إن إنتاج الشركة الحالي يبلغ 23.5 ألف برميل مكافئ يوميًا من الزيت الخام والغاز من 4 حقول في خليج السويس ومنطقة الدلتا البرية وتشمل حقول دسوق ورأس بدران وخليج الزيت ورأس فنار.

وبحسب البيان فإنه جاري تنفيذ برنامج عمل طموح يشمل الحقول الأربعة لرفع إجمالي إنتاجها إلى 38 ألف برميل مكافىء يوميًا من خلال حفر آبار جديدة وصلاح عدد من الآبار إلى جانب تحديث البنية الأساسية وتسهيلات الإنتاج.

وتخطط لضخ استثمارات قدرها 192 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 ترتفع إلى حوالي 206 ملايين دولار خلال العام المالي المقبل 2019/2020.

وقال رئيس الشركة إن حقل دسوق للغاز بالدلتا يجري حالياً تنميته لوضع 12 بئر جديد على خريطة الإنتاج للوصول بإنتاج الحقل نهاية العام المقبل إلى 140 مليون قدم مكعب غاز يوميا بالتوازي مع إعداد خطة مستقبلية لإجراء أنشطة استكشافية جديدة بالحقل الواعد لرفع الاحتياطي والإنتاج من الغاز الطبيعي .