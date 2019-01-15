بعد هبوطها 1.4% أمس.. البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء
كتب- مصطفى عيد:
ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل جماعي، وذلك بعد تراجعها خلال جلسة أمس الاثنين.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.4% إلى مستوى 13389 نقطة.
وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.01%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.06%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.41% إلى مستوى 13336 نقطة، بنهاية تعاملات أمس، وسط اتجاه بيعي من العرب والأجانب، وتراجع عدد من الأسهم القيادية.
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