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    بعد هبوطها 1.4% أمس.. البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء

    10:42 ص الثلاثاء 15 يناير 2019
    بعد هبوطها 1.4% أمس.. البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء

    البورصة

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل جماعي، وذلك بعد تراجعها خلال جلسة أمس الاثنين.

    وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.4% إلى مستوى 13389 نقطة.

    وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.01%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.06%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.41% إلى مستوى 13336 نقطة، بنهاية تعاملات أمس، وسط اتجاه بيعي من العرب والأجانب، وتراجع عدد من الأسهم القيادية.

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