البنك المركزي: سياستنا النقدية نجحت في السيطرة على ضغوط التضخم

كتبت- شيماء حفظي:

قال البنك المركزي، في تقرير نشره على موقعه الرسمي، إن السياسة النقدية التي اتبعها نجحت في السيطرة على الضغوط التضخمية، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12%، بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 15.7% في نوفمبر.

ويستهدف البنك المركزي خفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 9% (بزيادة أو نقصان 3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ 13% (بزيادة أو نقصان 3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018.

وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها نهاية الشهر الماضي، للمرة السادسة على التوالي عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% مرتين خلال اجتماعيها في فبراير ومارس الماضيين.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الخميس الماضي، أن معدل التضخم السنوي سجل تراجعا ملحوظا خلال شهر ديسمبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي، ليسجل في إجمالي الجمهورية 11.1%، وفي المدن 12%، مقابل 15.6% لإجمالي الجمهورية و15.7% في المدن خلال نوفمبر.

وسجل التضخم الشهري في ديسمبر معدلا سالبا للشهر الثاني على التوالي قدره 4.1% خلال شهر ديسمبر الماضي مقابل معدلا سالبا 0.7% خلال نوفمبر، بسبب التراجع الملحوظ في أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى الدواجن، وفقا لبيانات التعبئة والإحصاء.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو من العام الماضي عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

وقال البنك المركزي، في تحليله للتضخم في شهر ديسمبر إن أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة انخفضت بمعدل 22.27% و1.61% على الترتيب خلال ديسمبر، ليساهما مجتمعين بنسبة سالبة بلغت 3.39 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

كما انخفضت أسعار الطماطم للشهر الثاني على التوالي بعد ارتفاعها لمدة أربعة أشهر متتالية، لتساهم بنسبة سالبة بلغت 1.47 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، بالإضافة إلى تراجع أسعار البطاطس عقب ارتفاعها لمدة تسعة أشهر متتالية، لتساهم بنسبة سالبة بلغت 1.78% نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وقال البنك، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين في ديسمبر 2018 حقق معدلاً شهريًا قدره صفر، في حين سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي نسبة 8.3%، بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 مسجلًا 35.3%.