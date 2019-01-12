كيلو الكوسة بـ 7 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر عدد من الخضروات خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور، مقارنة بأسعار الأمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و4.75 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و4.8 جنيه.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 7 جينهات و11 جنيهًا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين جنيهن و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 2.5 و3.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.

اليوسفي بين جنيهين و5.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 4.5 جنيه و6 جنيهات.