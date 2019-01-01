بنك ناصر يتفاوض لاختيار شركة لإدارة صندوق ذوي الإعاقة الاستثماري

كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إن بنك ناصر الاجتماعي، سيعلن خلال الشهر الجاري، عن الشركة التي ستدير صندوق الاستثمار الخيري لدعم قضايا ذوي الإعاقة.

وأضافت نيفين، في لقاء مع عدد من الصحفيين، مساء أمس، إن بنك ناصر، الذي يتبع الوزارة، بدأ العمل والتفاوض مع عدد من الشركات لاستقرار على شركة لإدارة الصندوق، وسيكون الإعلان عنها في يناير الجاري.

وفي 26 ديسمبر الماضي أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن مجلس إدارة البنك وافق على تأسيس صندوق استثمار خيري مفتوح لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح الصندوق 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، كما قررت وزارة الأوقاف المساهمة بمبلغ 20 مليون جنيه كما يساهم بنك قناة السويس بمبلغ 5 ملايين جنيه بالإضافة إلى مساهمة بنك ناصر بمبلغ 20 مليون جنيه، وفقًا لبيان سابق من وزارة التضامن.

وقالت نيفين إن الوزارة تلقت طالبات كثيرة للتبرع للصندوق، وإن الإعلان عن الشركة التي ستديره سيسهل عملية التبرع.

وأضافت أن عوائد الصندوق ستذهب لصالح العمل التنموي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة.

ووفقًا لتصريحات سابقة لشريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر، فإن الصندوق لا يهدف إلى الربح وفقا لقانون سوق المال حيث سيتم الاكتتاب فيه لشراء أسهم توجه عائدات الأسهم إلى مؤسسات الإعاقة وللمعاقين للمساهمة في تعليمهم ورعايتهم في كافة المجالات.

وتخطط الوزارة في لبدء حملة إعلانية، بهدف تقبل توظيف ذوي الإعاقة وإتاحة الفرض لهم وإصلاح الوعي الزاائف بأنهم غير قادرين.