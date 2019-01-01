بعدما أثار الجدل خلال ديسمبر.. ما سعر الدولار الجمركي الجديد في يناير؟

كتب - مصطفى عيد:

ثبتت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي لشهر يناير سواء كان للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج عند 16 جنيها للشهر الـ 16 على التوالي، وللمنتجات غير الأساسية عند مستوى 17.9739 جنيه، بحسب الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك.

وكان محمد معيط وزير المالية أعلن في نهاية نوفمبر الماضي، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية خلال شهر ديسمبر، وإخضاع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي وهو 17.9737 جنيه.

وكان سعر الدولار الجمركي على جميع السلع المستوردة من الخارج لمدة 14 شهرا انتهت في نهاية نوفمبر الماضي وهو ما كان يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية، بحسب ما كانت تعلن وزارة المالية.

إلا أن الوزارة بدأت في إخضاع الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية خلال الشهر الماضي لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي، وهو ما يمثل متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزى عن الشهر السابق، وهو ما أثار الجدل بشأن تأثير القرار على معدل التضخم خلال ديسمبر.

ومن بين السلع غير الضرورية وفقا لتصنيف وزارة المالية الكافيار، والجمبري، والاستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة.

كما تشمل السلع المطبق عليها سعر الدولار الجمركي وفقا لأسعار صرف البنك المركزي الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الاحذية والأثاث وغيرها، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك.