40 مليار دولار من بنكي الأهلي والقاهرة لتمويل التجارة الخارجية في عامين

كتبت -منال المصري:

ضخ بنكا الأهلي المصري والقاهرة 40 مليار دولار لتمويل التجارة الخارجية للسلع الأساسية وغير الأساسية بعد مرور عامين على تحرير قرار سعر الصرف .

ويستحوذ البنكان على 30.8% من إجمالي تمويل الاعتمادات المستندية بالبنوك .

وبلغ إجمالي الاعتمادات المستندية التي دبرتها البنوك لتمويل عمليات التجارة الخارجية، نحو 136 مليار دولار، منذ تعويم الجنيه، وحتى الشهر الجاري بحسب بيانات للبنك المركزي حصل عليها مصراوي.

وساهم تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، في زيادة تدفقات العملة الصعبة للبلاد، خاصة في أدوات الدين الحكومية، والبورصة، بالإضافة إلى القروض الأجنبية التي حصلت عليها مصر من البنك والصندوق الدوليين، والأسواق الدولية ما أدى إلى حدوث انفراجة بالبنوك واختفاء قوائم الانتظار .

وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك ضخ نحو ملياري دولار لتمويل الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية وغير الأساسية منذ تحرير سعر الصرف وحتى الشهر الجاري.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك ضخ 38 مليار دولار لتمويل الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية وغير الأساسية بعد مرور عامين على تحرير سعر الصرف .

ولا توجد أية قوائم انتظار لتمويل الاعتمادات المستندية بعد نمو تدفق الموارد الدولارية على الجهاز المصرفي بعد تحرير سعر الصرف بحسب مسؤولي البنكين.