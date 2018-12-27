التضامن تطالب أصحاب المعاشات بتقديم بطاقاتهم الشخصية عند صرف معاش يناير

كتبت - ياسمين سليم:

طالبت وزارة التضامن الاجتماعي أصحاب المعاشات بضرورة اصطحاب البطاقة الشخصية أثناء التوجه لصرف المعاش المستحق لهم عن شهر يناير المقبل، وذلك لتحديث بعض البيانات الخاصة بهم، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وقررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تقديم موعد صرف جميع معاشات شهر يناير إلى اليوم الأول من الشهر بمناسبة أعياد الميلاد.

وقالت الوزيرة إنه سيتم صرف المعاشات من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجميع مكاتب البريد اعتباراً من أول أيام يناير، على أن يتم الصرف من خلال البنوك في أول يوم عمل لها في الثاني من يناير.

وكان البنك المركزي أعلن تعطيل العمل بالبنوك يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك العاملة في مصر، على أن تستأنف العمل يوم الأربعاء الثاني من يناير.

وأضافت وزيرة التضامن، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد، وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

ويصل عدد أصحاب المعاشات ممن يقومون بالصرف من مكاتب البريد إلى 3.5 مليون مستفيد بإجمالي 5.6 مليار جنيه، وإجمالي من يقومون بالصرف من خلال البنوك 1.53 مليون مستفيد بإجمالي 3.8 مليار جنيه، وإجمالي من يقومون بالصرف من منافذ الهيئة إلى 2.9 مليون مستفيد بإجمالي مبلغ 3.6 مليار جنيه.