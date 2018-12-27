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    صندوق النقد العربي: مصر سحبت أول دفعة من قرض "المشروعات الصغيرة"

    02:10 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    صندوق النقد العربي: مصر سحبت أول دفعة من قرض "المشروعات الصغيرة"

    خلال اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد

    كتبت - منال المصري:

    قال صندوق النقد العربي في بيان له اليوم الخميس، إن مصر سحبت الدفعة الأولى من القرض المقدم من الصندوق في إطار تسهيل "دعم تهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

    جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع والثمانين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، اليوم الخميس، في مقرّ الصندوق في مدينة أبو ظبي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

    وكان صندوق النقد العربي، قال أواخر سبتمبر الماضي في بيان، إن مصر تستكمل الإجراءات اللازمة لسحب الدفعة الأولى من القرض الذي وافق عليه الصندوق مؤخرا على تقديمه لمصر استجابة لطلب الحكومة المصرية، لدعم برنامج الإصلاح المتفق عليه.

    ووافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، في يونيو الماضي، على تقديم قرض لمصر، بهدف تهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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