وزير المالية يصدر قرارًا بشأن تحديث البيانات الضريبية

كتب- مصطفى عيد:

أصدر محمد معيط وزير المالية قرارًا وزاريًا رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وبحسب القرار، تدعو مصلحة الضرائب المصرية الممولين أو المسجلين لديها بتحديث بياناتهم الضريبية بكافة الوسائل الإلكترونية أو الإعلانات العامة، وستوفر مصلحة الضرائب المصرية الضمانات الكافية لسرية هذه البيانات وعدم جواز تداولها على نحو يخالف القوانين ، وفقًا للبيان.

وقال البيان، إنه سيتم إتاحة خدمة تحديث بيانات الممولين وتسجيل أرقام الملفات الضريبية ورقم التسجيل الضريبي علي موقع المصلحة (www.incometax.gov.eg ) حيث سيتم تنقية جميع بيانات الممولين واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي.

وأشار قرار وزير المالية، إلى أن تحل عبارة رقم التسجيل الضريبي محل عبارة " الملف الضريبي " أو عبارة " رقم ملف الممول " أينما وردت في لائحة أو قرار، بحسب البيان.

وكان وزير المالية قد أصدر قرارًا مسبقًا يتضمن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى "رقم التسجيل الضريبي" ويتم إلغاء كل أرقام التسجيل لكافة أنواع الضرائب سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها بحيث يُصبح للممول رقم تسجيل ضريبي واحد بحلول يونيه 2019.

وأوضح عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، أن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى "رقم التسجيل الضريبي" ضروري للتيسير على الممولين، خاصة في إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها، بحسب البيان.

وأشار حسين، إلى أن جميع الممولين في كل محافظات مصر يتعاملون بعدة أرقام ضريبية وبملفات متعددة.