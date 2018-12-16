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    55 % نموًا في أرباح بنك تنمية الصادرات خلال الربع الأول من العام

    11:50 ص الأحد 16 ديسمبر 2018
    55 % نموًا في أرباح بنك تنمية الصادرات خلال الربع الأول من العام

    بنك تنمية الصادرات

    كتب- محمد علاء الدين:

    ارتفعت أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بمقدار 55% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بحسب نتائج أعمال البنك الذي أرسلها للبورصة اليوم الأحد.

    وأظهرت نتائج الأعمال تحقيق أرباح بقيمة 267 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضيين امقابل 172.2 مليون جنيه خلال الفترة المثيلة من العام الماضي.

    وأظهرت نتائج أعمال البنك بلوغ إجمالي الودائع 34.6 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري، فيما بلغت صافي القروض 19.8 مليار جنيه.

    وكانت نتائج أعمال البنك في العام المالي الماضي قد حققت نموًا على مستوى القطاعات المختلفة ليقفز صافي أرباح البنك إلى 703 ملايين جنيه بنسبة نمو 40% مقارنة من نفس الفترة بالعام السابق.

    البنك المصري لتنمية الصادرات البورصة المصرية قروض

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