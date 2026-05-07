

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مشرف مبيعات ارتكب أفعالاً خادشة للحياء أمام كلية البنات بمصر الجديدة، واعترف باعتياده التحرش بالفتيات.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول المقطع الذي أظهر قائد سيارة يتصرف بشكل خادش للحياء بجوار سور كلية البنات، ما أثار حالة من الاستياء ودفع لبدء تتبع السيارة وتحديد هوية مالكها، ليتبين أن الواقعة حدثت عمدا أمام أسوار الكلية بهدف مضايقة الطالبات.

ومع تكثيف التحريات وجمع المعلومات، تكشفت خيوط الواقعة تدريجيا، لتقود إلى تحديد هوية المتهم، وتبين أنه مشرف مبيعات في مصنع مواد غذائية، له معلومات جنائية، ومقيم بمنطقة الساحل.

وعقب ضبطه، أقر المتهم بارتكاب الواقعة منذ نحو عام، واعترف باعتاداده التردد على تلك المنطقة تحديدا لمضايقة الفتيات والتحرش بهن.

كما أظهرت التحقيقات أنه حاول إخفاء صلته بالواقعة عبر بيع السيارة التي ظهرت في الفيديو قبل أشهر، غير أن ذلك لم يمنع الأجهزة الأمنية من التوصل إليه وضبطه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

