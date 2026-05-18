أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار رقم 800 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وذلك بإضافة شرط جديد ضمن مستندات الترخيص.

وجاء نص القرار - الذي نشرته الجريدة الرسمية- على إضافة بند جديد برقم (5) إلى المادة (254) من اللائحة التنفيذية، يتضمن تقديم شهادة استعلام أمني من وحدة مباحث المرور المختصة، لإثبات توافر الشروط القانونية المطلوبة بحسب نوع الترخيص.

وجاء القرار في إطار تحديث الضوابط والإجراءات المنظمة لمنح التراخيص، بما يحقق مزيدًا من الانضباط والرقابة وفقًا لأحكام قانون المرور.

ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره الجريدة الرسمية.