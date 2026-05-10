أمام جهات التحقيق بنيابة أكتوبر الكلية بالجيزة، لم ينكر القاضي السابق بمجلس الدولة "م.ب"، قتله بالرصاص طليقته "ل"، ولم ينفيها؛ وقف صادمًا كالصخر يقر بالحقيقة المُرة بعدما نفذ رصيد كتمانه كون الأمور مع "أم أولاده" ذات في حدتها رغم انفصالهما قبل 3 أعوام مضت، عقب زيجة دامت عقد من الزمن.

كأي زوجين بدأت قصتهما بالحب. حياة هادئة عاشتها "ل" في كنف القاضي نحو 10 سنوات بعد أن رزقهما الله من الصبايا "حلا" ومن البنين "أحمد وعمر"، إلا أن الخلافات كانت لها رأي آخر، انتهت بمصير مأساوي لم يتوقعه أحد منهما.

حياة تعيسة ..انتهت بطلاق

مطلع عام 2021 كانت بداية النهاية في حياة القاضي، غياب رب الأسرة عن بيته في رحلة عمل قصيرة كانت الدافع القوي للزوجة في عيش حياة رفاهية، انجرفت "ل" خلف سهرات الكافيهات ـ وفق ادعاء القاضي ـ حتى أصبح روتين يومي مُعتاد.

7 أشهر كانت كافية في تغيير حياة "ل" رأسًا على عقب، فأفعال "أم الأولاد" لم ترضٍ القاضٍ، وصلت الأمور بينهما إلى طريق مسدود، انتهت علاقتهما بالانفصال في يوليو 2021 بعد عشِرة دامت نحو عقد من الزمن.

لم تنتهٍ حكاية القاضي وأم الأولاد بعد الطلاق كغيرها، ف"ل" سلكت طريق المحاكم أملًا في نفقة لأطفالها تغنيها عن السؤال، والحاجة لأسرتها ومن قلبه حق دستوري كفله لها القانون ( وفقًا الأحوال الشخصية ـ النفقة الزوجية، وتشمل المأكل والملبس والإقامة والعلاج، وذلك استنادًا لرأي الأحناف بأن احتباس الزوجة يُلزم الزوج بنفقتها، والمقصود بالاحتباس هنا هو خدمة الزوج ورعاية منزل الزوجية والأبناء والتي أجازت الأب دفع نفقة للزوجة والأطفال).

دعاوي وعراك في ساحات المحاكم

4 سنوات كعب داير في ساحات المحاكم قضتها "ل"، دعاوى نفقة وأجر مسكن لأطفالها كانت لسان أم الأولاد، حتى حصلت على حكم بحبس القاضي دون علمه، لم يقتصر الأمر على المقاضاة نفسها، قدمت شكاوى كيدية (وفق ادعاء المتهم أمام النيابة العامة) في إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة كورقة ضغط عليه غرضها كان المساس بسمعته والتشهير به بين زملائه.

هدأت الأمور من حدتها حين اشترى القاضي شقة "دوبلكس" تُقدر قيمتها ( 2.5 مليون جنيه عام 2022) لأم أولاده، أملًا في الأ يعود الصراع بينهما كما كان: "اشتريت لها شقة عشان تبطل المرازية فيه وتبعد عني وتعيش فيها هي وأولادي" (يسرد القاضي تفاصيل محاولة إنهاء الصراع مع طليقته في تحقيقات النيابة العامة).

رغم أن حقق لها كل شيء إلا أن "ل" تمادت في استفزاز القاضي بشكاوى كيدية بمقر عمله في مجلس الدولة، فترة عصيبة عاشها القاضي جعلته أثيرًا لضغط نفسي دفعته إلى إجازة طويلة الأمد انتهت بتقديم استقالة من منصبه: "مبقتش مركز في شغلي رحت مقدم استقالتي من مجلس الدولة" وفق قوله في تحقيقات النيابة العامة.

فتح القاضي مشروعه الأول "محل حلواني" كمصدر أملًا في مصدر دخل بعد تركه "السلك الدبلوماسي"، دون أن يمد يد العون لأحد من أسرته في دفع نفقة طليقته والأولاد، انتظم القاضي في سداد النفقة لأطفاله حتى انقلبت الأمور. لكن الأمور انقلبت في لحظة حين اكتشف القاضي زواج "أم الأولاد" في شقته بآخر.

جن جنون القاضي حين أخبرته "أم الأولاد" أنها تزوجت بآخر في شقته "قالت لي أنا متجوزة عرفي من واحد بس" حاول جاهدًا أن يجبرها بترك الشقة لأولاده والعيش مع زوجها الثاني إلا أن الرد كان صادمًا "قالت لي اثبت اني متزوجة".

غضب كامن و3 طلقات انتقام



زيجة "ل" الثانية كان بمثابة إشعال بركان الغضب في نفس القاضي، فامتنع "أبو الأولاد"عن سداد النفقة لطليقته، عاد من حدة الأمور التي كانت، أقامت دعاوى "نفقة حضانة وأجر مسكن"، و "إيصالات أمانة" صدر فيها حكم قضائي ضد القاضي بالحبس " واخدة العيال ورافضة اني اشوفهم ومش سيباني في حالي ومتجوزة في شقتي اللي أنا كاتبها لاولادي".



لم ينتهي الأمر بين القاضي وطليقته، تمادت في استفزازه عبر مواقع التواصل الاجتماعي "كانت باعته له رسائل بتقول له أنا أخدت منك كل حاجة ..شقتك وفلوسك وعيالك وكمان اتزوجت وانت متقدرش تعمل معايا حاجة" وفق ما أكده إبراهيم عبد المنعم دفاع القاضي المتهم لمصراوي.

بكل بحكمة رسم القاضي سيناريو النهاية لـ"أم الأولاد" برصاص الانتقام، 5 ليلٍ دبر فيها مكيدة قتل شريكة حياته التي كانت، وحين سنحت الفرصة، أعد العدة (طبنجة 9 م)، وانتظر "ل" نحو 10 ساعات أسفل شقته باللبيني، حاول أن يُنفذ مهمته لكن محاولاته باءت بالفشل.

على طريق أكتوبر طارد القاضي فريسته "ل" في صمت "رحت بسيارة أخويا تحت البيت ومشيت وراها حتى أكتوبر"،هُنا كان اللقاء الأخير بين القاضي وطليقته وسط الزحام أخرج القاضي سلاحه وأطلق رصاصة "طيش". ظنًا منه أن الجميع يهرب وأن يصطاد فريسته بكل هدوء.

كل ما خطط له القاضي أتم على أكمل وجه، اغتال طليقته بثلاث رصاصات بدافع الانتقام حال تواجدها رفقة زوجها الثاني، ظن أن جريمة دارت في الخفاء لكن لم يعلم أن كاميرات المراقبة كانت له بالمرصاد.

في النهاية انقلبت حياة" القاضي" رأسًا على عقب، خسر كل شيء؛ أسرته وأطفاله وعمله، انته حكاية الزواج بغدر وخيانة وانتقام، 3 طلقات كانت كافية أن تنهي طيش الكلام ونار الخلافات وبركان غضب القاضي الكامن في نفسه من أفعال طليقته " اتعدم اتعدم بس راجل.. ميرضنيش ان بنتي تعيش مع واحد بتاع غسيل أموال وديسكوهات".



النيابة العامة أحال القاضي إلى محكمة جنايات الجيزة عقب القبض عليه، بتهمة قتل طليقته "ل" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح ناري "طبنجة". والتي أجلت القضية لحين سماع مرافعة الدفاع.

