قرار من الاستئناف بشأن المتهم بالاعتداء على فرد أمن كمبوند شهير بعد حبسه سنة

كتب : أحمد عادل

05:51 م 02/04/2026

المتهم بالاعتداء على فرد أمن

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تأجيل استئناف رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد الأمن في التجمع الخامس، على حكم حبسه سنة، لجلسة 7 أبريل الجاري.

وكان دفاع المتهم بالاعتداء على فرد الأمن داخل كمبوند شهير بالتجمع الخامس في نهار رمضان، تقدم باستئناف على حكم محكمة جنح أول درجة الصادر بحق موكله.

وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من المجني عليه بتعرضه للسب والضرب وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي أثناء عمله، ما أدى إلى إصابته بسحجات وكدمات في الكتف والرأس وأسفل العين اليمنى، وفق التقرير الطبي.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة، فوجهت له النيابة اتهامات استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، وأمرت بحبسه احتياطيًا، مع طلب التقرير الطبي النهائي وإجراء المعاينة اللازمة لمحل الواقعة.

