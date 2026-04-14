لكسب تعاطف والدته.. عاطل يلمح بالانتحار عبر فيسبوك

كتب : رمضان يونس

06:09 م 14/04/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور أحد الأشخاص وهو يلمح إلى شعوره باقتراب أجله وإقدامه على الانتحار بمحافظة القاهرة.
وبالفحص، أمكن تحديد الشخص الظاهر في مقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان). وبسؤاله، قرر بوجود خلافات أسرية بينه وبين والدته، ما دفعه إلى تصوير ونشر المقطع المشار إليه بهدف كسب تعاطفها وإعادة التصالح معها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انخفاض أسعار النفط مع بوادر انفراجة دبلوماسية.. وترقب حاسم لمصير "هرمز"
اقتصاد

انخفاض أسعار النفط مع بوادر انفراجة دبلوماسية.. وترقب حاسم لمصير "هرمز"
20 صورة.. كامل الوزير يتفقد تطوير الطريق الساحلي بشمال سيناء
أخبار مصر

20 صورة.. كامل الوزير يتفقد تطوير الطريق الساحلي بشمال سيناء
صندوق النقد يقلص توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% و4.7% للعام الحالي والمقبل
أخبار البنوك

صندوق النقد يقلص توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% و4.7% للعام الحالي والمقبل
مؤلف "سطلانة" يوضح لـ"مصراوي" حقيقة تعدي مسلسل أمريكي على الأغنية
زووم

مؤلف "سطلانة" يوضح لـ"مصراوي" حقيقة تعدي مسلسل أمريكي على الأغنية
ما حكم لبس المرأة للملابس القصيرة أو الضيقة؟.. أمينة الفتوى تجيب
أخبار

ما حكم لبس المرأة للملابس القصيرة أو الضيقة؟.. أمينة الفتوى تجيب

بالخطوات والتكلفة والعائد.. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة عبر "صافي القياس"؟
5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"