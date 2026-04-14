لكسب تعاطف والدته.. عاطل يلمح بالانتحار عبر فيسبوك

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور أحد الأشخاص وهو يلمح إلى شعوره باقتراب أجله وإقدامه على الانتحار بمحافظة القاهرة.

وبالفحص، أمكن تحديد الشخص الظاهر في مقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان). وبسؤاله، قرر بوجود خلافات أسرية بينه وبين والدته، ما دفعه إلى تصوير ونشر المقطع المشار إليه بهدف كسب تعاطفها وإعادة التصالح معها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.