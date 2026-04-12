من القيادة إلى التنفيذ.. القضاء ينظر قضية "داعش العمرانية"

كتب : صابر المحلاوي

04:00 ص 12/04/2026

تواصل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، نظر محاكمة 207 متهمين في القضية رقم 13272 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمعروفة إعلاميًا بـ"داعش العمرانية".

اتهامات بالقيادة والقتل وتمويل الإرهاب

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى خلال الفترة من عام 2013 وحتى 21 مارس 2023 قيادة جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر، كما قام بتدريب عناصر على تصنيع واستخدام الأسلحة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم وآخرين ارتكبوا جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، إلى جانب حيازة أسلحة نارية مششخنة وذخائر، واستخدامها في أنشطة إرهابية.

كما وُجهت للمتهمين من الثاني وحتى الخامس والتسعين بعد المائة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، فيما أسندت للمتهمين من الأول وحتى الثاني بعد المائة تهمة تمويل الإرهاب، بينما نُسب لباقي المتهمين الاشتراك في أنشطة الجماعة مع علمهم بأغراضها.

وتضمنت الاتهامات كذلك ارتكاب جرائم قتل، وحيازة أسلحة وذخائر ومواد تُعد في حكم المفرقعات، ومن المنتظر أن تستمع المحكمة لمرافعات الدفاع والنيابة خلال الجلسات المقبلة.

داعش العمرانية قتل عمد محكمة بدر المستشار وجدي عبد المنعم

