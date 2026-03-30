كشف ملابسات ادعاء كاذب بشأن واقعة ضبط عنصر إجرامي بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام رجال الشرطة بإلقاء القبض على نجل عمه "دون وجه حق" والزعم بقيام أحد أفراد الشرطة بحذف وحدة تخزين كاميرات المراقبة التي وثقت واقعة القبض عليه بالبحيرة.

تفاصيل القبض على عنصر إجرامي بالبحيرة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 مارس الجاري ووفقاً لإجراءات مقننة تم ضبط نجل عم القائم على النشر (عنصر إجرامى - سبق إتهامه فى عدد الجنايات أبرزها "مخدرات، سرقة بالإكراه، خطف، أموال عامة" ومحكوم عليه بالسجن في قضية "سرقة بالإكراه") لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وضُبط بحوزته (أكثر من كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6 فرد خرطوش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في إطار من الشرعية والقانون ، وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت حبسة احتياطياً على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس".

وأمكن ضبط القائم على النشر (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود)، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب لمحاولة التشكيك فى إجراءات ضبطه نجل عمه للإستفادة منها فى مجريات التحقيق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

