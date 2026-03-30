إعلان

كشف ملابسات ادعاء كاذب بشأن واقعة ضبط عنصر إجرامي بالبحيرة

كتب : علاء عمران

09:40 م 30/03/2026

المتهم في الواقعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام رجال الشرطة بإلقاء القبض على نجل عمه "دون وجه حق" والزعم بقيام أحد أفراد الشرطة بحذف وحدة تخزين كاميرات المراقبة التي وثقت واقعة القبض عليه بالبحيرة.

تفاصيل القبض على عنصر إجرامي بالبحيرة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 مارس الجاري ووفقاً لإجراءات مقننة تم ضبط نجل عم القائم على النشر (عنصر إجرامى - سبق إتهامه فى عدد الجنايات أبرزها "مخدرات، سرقة بالإكراه، خطف، أموال عامة" ومحكوم عليه بالسجن في قضية "سرقة بالإكراه") لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وضُبط بحوزته (أكثر من كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6 فرد خرطوش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في إطار من الشرعية والقانون ، وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت حبسة احتياطياً على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس".

وأمكن ضبط القائم على النشر (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود)، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب لمحاولة التشكيك فى إجراءات ضبطه نجل عمه للإستفادة منها فى مجريات التحقيق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

السجن 5 سنوات للمتهمين في قضية منصة FBC لاتهامهم بالنصب على المواطنين

براءة عمر فرج وشقيقه في اتهامهما ببث محتوى خادش

"ملابس وقناع ساحرة" .. الداخلية تكشف ملابسات الفتاة التي أثارت الجدل بالفيوم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأجهزة الأمنية رجال الشرطة البحيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران: أي قرار لإنهاء الحرب سيكون وفقا لشروطنا
شئون عربية و دولية

إيران: أي قرار لإنهاء الحرب سيكون وفقا لشروطنا
شكاوى من تعطل "إنستاباي" و"الإنترنت البنكي" لعملاء بنك مصر.. ومصدر يؤكد
أخبار البنوك

شكاوى من تعطل "إنستاباي" و"الإنترنت البنكي" لعملاء بنك مصر.. ومصدر يؤكد
ترامب: مجتبى خامنئي مصاب بجروح خطرة للغاية
شئون عربية و دولية

ترامب: مجتبى خامنئي مصاب بجروح خطرة للغاية
"ملابس وقناع ساحرة" .. الداخلية تكشف ملابسات الفتاة التي أثارت الجدل بالفيوم
حوادث وقضايا

"ملابس وقناع ساحرة" .. الداخلية تكشف ملابسات الفتاة التي أثارت الجدل بالفيوم
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
مدارس

بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها