النيابة الإدارية تباشر الإشراف القضائي على انتخابات التجديد النصفي لنقابة البيطريين

كتب : محمود الشوربجي

07:12 م 29/03/2026

تباشر النيابة الإدارية، الإشراف القضائي على انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، وكذلك انتخابات مجلس إدارة نقابة قنا الفرعية، والمزمع عقدهما غدًا الاثنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في عدد (٤٢) لجنة فرعية، موزعة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن اللجنة القضائية العامة بالمقر الرئيسي لنقابة الأطباء البيطريين.

أعمال الاقتراع في الانتخابات

وتبدأ أعمال الاقتراع اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك تحت إشراف قضائي كامل من عدد (٤٦) مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم (٨٨) من أعضاء الجهاز الإداري.

وفي إطار الاستعداد للعملية الانتخابية، كانت اللجنة الدائمة للانتخابات بالنيابة الإدارية قد عقدت سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مسئولي النقابة العامة للأطباء البيطريين؛ لمتابعة الإجراءات الفنية والتنظيمية المرتبطة بالانتخابات، بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها.

