ضبط صانعة محتوى لنشر فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الخامس

كتب : صابر المحلاوي

06:50 م 21/03/2026

القبض على صانعة محتوى

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها وهي ترقص بملابس خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

4 هواتف محمولة تحوي دلائل نشاطها الإجرامي

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزتها أربعة هواتف محمولة، كشفت الفحوصات احتوائها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وخلال مواجهتها، اعترفت المتهمة بنشر هذه المقاطع على صفحاتها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، ما دفع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نعترف بأفضلية الزمالك.. مدرب أوتوهو يتحدث عن مغامرة الكونفدرالية
رياضة محلية

نعترف بأفضلية الزمالك.. مدرب أوتوهو يتحدث عن مغامرة الكونفدرالية
17 صورة.. نجوم الفن يحتفلون بعيد الأم وينشرون صورا مع أمهاتهم
زووم

17 صورة.. نجوم الفن يحتفلون بعيد الأم وينشرون صورا مع أمهاتهم
كيف علق الجمهور على تشابه نهاية مسلسلي ياسمين عبد العزيز والعوضي رمضان
زووم

كيف علق الجمهور على تشابه نهاية مسلسلي ياسمين عبد العزيز والعوضي رمضان
طرق الوقاية من ارتفاع الكوليسترول والضغط بعد تناول الملوحة
نصائح طبية

طرق الوقاية من ارتفاع الكوليسترول والضغط بعد تناول الملوحة
وسائل إعلام إسرائيلية: انهيار مبنى في ديمونة وإصابة 20 شخصا جراء هجوم إيراني..
شئون عربية و دولية

وسائل إعلام إسرائيلية: انهيار مبنى في ديمونة وإصابة 20 شخصا جراء هجوم إيراني..

