القبض على صانعة محتوى

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها وهي ترقص بملابس خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

4 هواتف محمولة تحوي دلائل نشاطها الإجرامي

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزتها أربعة هواتف محمولة، كشفت الفحوصات احتوائها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وخلال مواجهتها، اعترفت المتهمة بنشر هذه المقاطع على صفحاتها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، ما دفع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.