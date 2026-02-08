كتب- محمد الصاوي:

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بمباشرة التحقيقات فيما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى غير رسمي منسوب إلى شيخ الأزهر الشريف.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها، أن التحقيقات ستجرى في ضور ما جرى تداوله عبر صفحات ومجموعات وهمية، نُسب إلى القائمين على إنشائها وإدارتها انتحال صفته، ونشر محتوى منسوب إليه دون وجه حق، بما تضمن إساءة وتضليلًا للرأي العام وإضرارًا بالمؤسسة الأزهرية.

وفي هذا الإطار، جرى تكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال باتخاذ شئونها حيال تلك الوقائع، وفحص ما جرى تداوله من مستندات وروابط إلكترونية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

