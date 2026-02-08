إعلان

وزير العدل يرافق رؤساء المحاكم الأفريقية في جولة بمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية

كتب : محمد الصاوي

08:25 م 08/02/2026

وزير العدل يرافق رؤساء المحاكم الأفريقية في جولة ب

كتب - محمد الصاوي:

اصطحب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الأحد، رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركين في اجتماع القاهرة التاسع، الذي نظمته المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار بولس فهمي، على مدار يومي 7 و8 فبراير الجاري، في جولة تفقدية لمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على أحدث مستجدات الأعمال الجارية بالمشروع.

تقام مدينة العدالة على مساحة تبلغ 51 فدانًا، وتضم مجمعًا متكاملًا للمحاكم بمختلف درجاتها القضائية، إلى جانب مبانٍ مستقلة لكل من محكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، مع الاعتماد على منظومة الميكنة والتحول الرقمي، في إطار توجهات الجمهورية الجديدة نحو تحديث منظومة التقاضي.

وتأتي أهمية هذه الزيارة في تعريف الوفود القضائية الأفريقية على مشروع مدينة العدالة، الذي يستهدف إنشاء منظومة قضائية متكاملة تضم جميع الجهات والهيئات القضائية في موقع واحد، تعمل بأسلوب تقني حديث يعتمد على التحول الرقمي وأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات القضائية للمواطنين.

يُذكر أن اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية العليا الأفريقية عُقد هذا العام تحت عنوان "التحديات التي تواجه القضاء الدستوري الأفريقي"، وتناول ثلاثة محاور رئيسية، شملت استقلال القضاء الدستوري لتحقيق التوازن بين السلطات الثلاث في مجال الرقابة الدستورية، والتحديات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وحدود اختصاص القضاء الدستوري.

المستشار عدنان فنجري وزير العدل المحكمة الدستورية العليا محكمة النقض الوفود القضائية الأفريقية

