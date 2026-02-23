يجسد الفنان شريف منير شخصية القيادي بجماعة الإخوان محمود عزت، وذلك في مسلسل رأس الأفعى الذي يعرض خلال شهر رمضان.



ويركز مسلسل رأس الأفعى على واحدة من الحملات الأمنية ضد الإرهاب، حيث يتابع جهود أجهزة الأمن في ملاحقة قيادات جماعة الإخوان، حتى القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد.

ويكشف المسلسل عن كواليس المواجهات والخطط الأمنية بدقة، مقدمًا صورة واضحة للصراع بين الأمن والعناصر الإرهابية.



ويشارك في العمل مجموعة من أبرز نجوم الدراما المصرية، منهم أمير كرارة، شريف منير، أحمد غزي، كارولين عزمى، ماجدة زكي ومراد مكرم، من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير.

محمود عزت يطلب من أحد أعضاء الجماعة القيام بأعمال تخريبية

وخلال إحدى حلقات المسلسل ظهر محمود عزت (الفنان شريف منير) وهو يطلب من أحد أعضاء الجماعة الحضور من أجل القيام بأعمال تخريببية، وأنه أمر بتهريب بعض أموال الجماعة من العملات الأجنبية لخلق أزمة اقتصادية.

وطلب محمود عزت، تنفيذ عدد من الخطط الإرهابية منها تفجير أبراج الاتصالات وتعطيل المرور، ليشعر المواطن أن الجماعة الإرهابية مازالت موجودة.

القبض على محمود عزت بالتجمع الخامس

وفي أغسطس 2020 أعلنت الأجهزة الأمنية، القبض على محمود عزت خلال مداهمة شقة كان مختبئاً بها في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعدما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذه الشقة مقرا للاختباء.

وبحسب البيان فإن قرار المداهمة جاء عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بضبط محمود عزت المطلوب على ذمة عدة قضايا حكم عليه في بعضها غيابيا بالإعدام.

وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من "أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية".

ويُعد عزت المسؤول الأول عن تأسيس (الجناح المسلح) بالتنظيم الإخواني، والمشرف على إدارة العمليات (الإرهابية والتخريبية) التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو في عام 2013.

اتهامات موجهة إلى محمود عزت

ونُسب إلى عزت التورط في إدارة عدد من الحوادث، وهي حادث استهداف النائب العام الأسبق هشام بركات في أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة عام 2015، وحادثا استهداف العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015، والعميد عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور في 2016.

وكذلك محاولة استهداف المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق، باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس عام 2016، وكذا حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام بوسط القاهرة في أغسطس 2019.

أحكام المؤبد الصادرة ضد القيادي الإخواني محمود عزت

وبعد القبض على محمود عزت جرى محاكمته بعد أن وجه إليه اتهامات بالتورط في عدد من الأحداث الإرهابيةـ وفي أبريل 2022 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة محمود عزت بالسجن المؤبد لإدانته في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، وتعود وقائع القضية إلى اقتحام السجون، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية.

وفي ديسمبر 2021، نال عزت حكماً بالسجن المؤبد أيضاً لإدانته بـ"ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية"، كما سبق أن نال حكماً مماثلاً في أبريل 2021 بعد إدانته بـ "الإرهاب".

اقرأ أيضًا:

جريمة شقة الجيزة.. يد الغدر تغتال "الحاجة محروسة" في نص الليل والسر: تحويشة العُمر

حادث مأساوي ينتهي بجقة داخل كمبوند بزهراء مدينة نصر

العثور على جثة شاب سوداني داخل شقته بالشيخ زايد



