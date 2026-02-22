كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة مستأنف جنايات الجيزة جلسة استئناف المتهمين بقتل "ابن السفير" على حكم الإعدام. وأدانت الدائرة 22 جنايات الشيخ زايد بمحكمة جنوب الجيزة كلًا من "مارك" و"يوسف" بالإعدام شنقًا، بينما عاقبت المحكمة المتهم الثالث "إبراهيم سايس" بالسجن 10 سنوات لإخفاء مسروقات.

وكشفت اعترافات المتهمين عن تفاصيل الجريمة، حيث تابع المتهم الرئيسي المجني عليه عدة مرات، واستغل منصب والدته رئيسة اتحاد الملاك للحصول على مفتاح سطح العقار، ثم صعد مع شريكه إلى تراس شقة الضحية. حمل المتهمان جهاز صاعق كهربائي وسلاحين أبيضين (سكينتين)، ودخلوا الشقة من باب التراس في الساعة الثامنة صباحًا، مستغلين نوم المجني عليه.

أثناء وقوع الجريمة، حاول المجني عليه المقاومة، إلا أنّ المتهمين سيطروا عليه باستخدام الصاعق والخنجر، وسددوا له عدة ضربات حتى توفي، قبل أن ينهالا عليه بعصا خشبية للتأكد من وفاته، وسرق أحدهما حقيبته التي تحتوي على أموال.