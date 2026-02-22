إعلان

تفاصيل مقتل "ابن السفير" بالكمبوند: المتهمان استخدما صاعقًا كهربائيًا وخنجرًا لارتكاب الجريمة

كتب : صابر المحلاوي

01:05 ص 22/02/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
تستكمل محكمة مستأنف جنايات الجيزة جلسة استئناف المتهمين بقتل "ابن السفير" على حكم الإعدام. وأدانت الدائرة 22 جنايات الشيخ زايد بمحكمة جنوب الجيزة كلًا من "مارك" و"يوسف" بالإعدام شنقًا، بينما عاقبت المحكمة المتهم الثالث "إبراهيم سايس" بالسجن 10 سنوات لإخفاء مسروقات.

وكشفت اعترافات المتهمين عن تفاصيل الجريمة، حيث تابع المتهم الرئيسي المجني عليه عدة مرات، واستغل منصب والدته رئيسة اتحاد الملاك للحصول على مفتاح سطح العقار، ثم صعد مع شريكه إلى تراس شقة الضحية. حمل المتهمان جهاز صاعق كهربائي وسلاحين أبيضين (سكينتين)، ودخلوا الشقة من باب التراس في الساعة الثامنة صباحًا، مستغلين نوم المجني عليه.

أثناء وقوع الجريمة، حاول المجني عليه المقاومة، إلا أنّ المتهمين سيطروا عليه باستخدام الصاعق والخنجر، وسددوا له عدة ضربات حتى توفي، قبل أن ينهالا عليه بعصا خشبية للتأكد من وفاته، وسرق أحدهما حقيبته التي تحتوي على أموال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قتل ابن السفير قاتلي نجل السفير جنايات الجيزة إبراهيم سايس حكم الإعدام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تظهر بعد السحور.. 5 علامات شائعة في رمضان قد تنذر بتليف الكبد
رمضان ستايل

تظهر بعد السحور.. 5 علامات شائعة في رمضان قد تنذر بتليف الكبد
ما هي الأولويات التي حددها رئيس الوزراء للمحافظين؟.. متحدث الوزراء يوضح
أخبار مصر

ما هي الأولويات التي حددها رئيس الوزراء للمحافظين؟.. متحدث الوزراء يوضح

لماذا يُعد هجوم أمريكي على إيران أكثر تعقيدا من عملية فنزويلا؟
شئون عربية و دولية

لماذا يُعد هجوم أمريكي على إيران أكثر تعقيدا من عملية فنزويلا؟
"توروب غير مقتنع بأحدهم".. مصدر يكشف كيف يفكر الأهلي في مصير مهاجميه
رياضة عربية وعالمية

"توروب غير مقتنع بأحدهم".. مصدر يكشف كيف يفكر الأهلي في مصير مهاجميه
بسبب الإيحاءات والتنمر.. أسماء جلال توكل نهاد أبو القمصان لـ مقاضاة برنامج
دراما و تليفزيون

بسبب الإيحاءات والتنمر.. أسماء جلال توكل نهاد أبو القمصان لـ مقاضاة برنامج

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان