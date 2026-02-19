إعلان

حبس متهمين بخطف طالب والاعتداء عليه بسبب ارتباطه عاطفيا لإبنتهم بمنشأة القناطر

كتب : محمود الشوربجي

06:58 م 19/02/2026

حبس

أمرت النيابة العامة، بحبس متهمين لمدة 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات، لاتهامهما باختطاف واحتجاز طالب، والتعدي عليه وإهانته بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وكان مركز شرطة منشأة القناطر قد تلقى بلاغًا من طالب يبلغ من العمر 16 عامًا، أفاد فيه بتعرضه للاختطاف والاعتداء على يد والد فتاة كان يرتبط بها عاطفيًا، بالاشتراك مع آخر.

ووفقًا لما جاء بالبلاغ، استدرج المتهم المجني عليه إلى مسكنه، وفور وصوله قام بتقييده بمساعدة المتهم الثاني، ثم تعديا عليه بالضرب، وقصا شعره، ووضعا له مساحيق تجميل بقصد إهانته، كما قاما بتصويره في مقطع فيديو، قبل أن يطلقا سراحه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم.

