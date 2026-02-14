إعلان

فيديو | "خناقة حريمي" بسبب التسول تتحول لمشاجرة بالضرب والحجارة في الشيخ زايد

كتب : علاء عمران

02:27 م 14/02/2026

المتهمات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام بعض السيدات بالتعدي على بعضهن بالضرب والتراشق بالحجارة في نطاق قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الظاهرات بالمقطع (10 سيدات - جميعهن مقيمات بمحافظة الجيزة).

وبمواجهتهن، قررن أن الواقعة نشبت نتيجة مشادة كلامية بينهن على أولوية الوقوف بمحل الواقعة لاستجداء المارة، وتطورت لمشاجرة قاموا خلالها بالتعدي على بعضهن بالضرب والتراشق بالحجارة دون حدوث إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية الشيخ زايد مشاجرة بالضرب والحجارة مواقع التواصل الاجتماعي

