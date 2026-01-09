ضبط 1080 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة
كتب : علاء عمران
حملة مكبرة لضبط الدراجات النارية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 1080 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.
كانت وزارة الداخلية اهابت بقائدي الدراجات النارية الإلتزام بإرتداء الخوذة ، كما تهيب الوزارة بقائدى السيارات السير فى الحارات المرورية المخصصة لهم ، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنباً للمسائلة القانونية
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.