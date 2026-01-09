إعلان

ضبط 1080 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

كتب : علاء عمران

11:39 ص 09/01/2026

حملة مكبرة لضبط الدراجات النارية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 1080 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

كانت وزارة الداخلية اهابت بقائدي الدراجات النارية الإلتزام بإرتداء الخوذة ، كما تهيب الوزارة بقائدى السيارات السير فى الحارات المرورية المخصصة لهم ، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنباً للمسائلة القانونية

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملة المرور مرور دراجة نارية الخوذة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

شرط لاستخراج تأشيرة الحج السياحي.. ما هي شهادة الاستطاعة الصحية؟
أخبار مصر

شرط لاستخراج تأشيرة الحج السياحي.. ما هي شهادة الاستطاعة الصحية؟
كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع
أخبار مصر

كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع
مبلغ مالي كبير ونجمين ضمن الصفقة.. كواليس مفاوضات الأهلي لضم عمرو الجزار
رياضة محلية

مبلغ مالي كبير ونجمين ضمن الصفقة.. كواليس مفاوضات الأهلي لضم عمرو الجزار
كيف أحافظ على الصلاة رغم الانشغال بالعمل؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

كيف أحافظ على الصلاة رغم الانشغال بالعمل؟.. أمين الفتوى يجيب
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان