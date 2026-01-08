الحبس سنة لولية الأمر المتهمة بدهس الطفلة "جنى" أمام مدرسة الشروق

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمعاقبة ولية الأمر المتهمة بدهس الطفلة "جنى" أمام إحدى مدارس منطقة الشروق، بالحبس لمدة سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.

وكانت النيابة العامة أحالت سيدة متهمة بدهس الطفلة "جنى" بسيارتها أثناء خروجها من المدرسة، مما أسفر عن مصرعها في الحال بمدينة الشروق، للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة القتل خطأ، وحددت جلسة 25 ديسمبر لنظر أولى الجلسات.

وفي وقت سابق قال المحامي عبدالعزيز عز الدين، محامي أسرة الطفلة، إنه لا يوجد أي تواصل بين الأسرة والمتهمة للتوصل إلى صلح ودي.

وأضاف المحامي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن والد "جنى" مصمم على أقواله أمام جهات التحقيق واتهام ولية الأمر بدهس ابنته عمدًا، بسبب خلافات سابقة بين المتهمة ونجلها.

وباشرت النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها في الحادث، حيث انتقل فريق من النيابة لمعاينة مسرح الواقعة والاستماع لأقوال المتهمة ووالد الطفلة وشهود العيان.

واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق بارتكاب الحادث دون قصد، ونفت تعمد دهس الطفلة، موضحة أن الواقعة نجمت عن عبور "جنى" الطريق فجأة متجهة إلى صديقتها، فيما نفى الطلاب الشهود وجود أي خلافات بين نجل المتهمة والضحية.

اقرأ أيضًا:

والدة السباح "يوسف محمد": "كل الاتحاد مسؤول عن غرق إبني "

حسن شاكوش يسدد 950 ألف جنيه لطليقته بعد الحجز على ممتلكاته

بعد 11 سنة زواج.. "عبير" تطلب الخلع: "إتجوز عليا ونسي ولاده"