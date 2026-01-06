إسلام كابونجا أمام مباحث الآداب: "الترند والأرباح السبب"

تابعنا على

كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب تفاصيل القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بالعجوزة.

ضباط الإدارة رصدوا مقاطع فيديو للمطرب وصانع المحتوى المعروف نشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

بتقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة، وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.