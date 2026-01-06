إعلان

إسلام كابونجا أمام مباحث الآداب: "الترند والأرباح السبب"

كتب : مصراوي

06:59 م 06/01/2026

مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب تفاصيل القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بالعجوزة.

ضباط الإدارة رصدوا مقاطع فيديو للمطرب وصانع المحتوى المعروف نشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

بتقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة، وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كابونجا إسلام كابونجا القبض على إسلام كابونجا مباحث الآداب العجوزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

رئيس كولومبيا لـ ترامب: "لا تهددني.. أنا أنتظرك هنا ولا أخشى الغزوات"
شئون عربية و دولية

رئيس كولومبيا لـ ترامب: "لا تهددني.. أنا أنتظرك هنا ولا أخشى الغزوات"
احذر استخدام البلاستيك مع الأطعمة الساخنة.. خطر يهدد صحتك
نصائح طبية

احذر استخدام البلاستيك مع الأطعمة الساخنة.. خطر يهدد صحتك
بعد إعلان فنانة انفصالها عن عبدالمنصف.. أبرز زيجات الفنانات بنجوم الكرة-
زووم

بعد إعلان فنانة انفصالها عن عبدالمنصف.. أبرز زيجات الفنانات بنجوم الكرة-
مصر والإمارات تؤكدان ضرورة التهدئة وخفض التصعيد والحفاظ على وحدة اليمن
شئون عربية و دولية

مصر والإمارات تؤكدان ضرورة التهدئة وخفض التصعيد والحفاظ على وحدة اليمن
هل نجح الجيل الجديد من نيسان قشقاي في اختبار الحوادث الأوروبي؟ "فيديو يكشف"
أخبار السيارات

هل نجح الجيل الجديد من نيسان قشقاي في اختبار الحوادث الأوروبي؟ "فيديو يكشف"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"نسبة مش رقم".. توضيح مهم من مدبولي بشأن خفض الدين
خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60% من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث