انقلاب تريلا يصيب عدة سيارات في شق الثعبان

كتب : صابر المحلاوي

12:52 م 06/01/2026 تعديل في 01:04 م

انقلاب تريلا

شهدت منطقة شق الثعبان بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، حادثًا مروعًا بعد انقلاب تريلا على عدد من السيارات أثناء سيرها على الطريق.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة البلاغ، وانتقلت على الفور قوات المرور والأمن إلى مكان الحادث، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.
ورفعت قوات المرور آثار الحادث، وسارعت بتنظيم الحركة المرورية، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
انقلاب تريلا

انقلاب تريلا شركة الفتح شق الثعبان

