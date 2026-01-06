تحت رعاية المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالرقابة الإدارية، اختتم مركز التدريب القضائي، برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، مساء أمس الاثنين، تنفيذ المجموعة الثانية من "المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي".

وجاء ذلك بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير، وبمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وبمشاركة 60 متدربًا من أعضاء النيابة الإدارية.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان، إن الفعاليات عُقدت بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، واللواء أحمد منصور، نائب مدير الأكاديمية للتخطيط والتدريب.

وأضاف أن البرنامج التدريبي تضمن عددًا من المحاضرات، جاءت على النحو التالي: المفاهيم الأساسية والتطورات الحديثة للذكاء الاصطناعي، وقدمها الدكتور محمد جلال فرغلي، عميد كلية الهندسة ومستشار رئيس جامعة الأزهر للتكنولوجيا والابتكار. والأطر القانونية والأخلاقية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وقدمها الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح، خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

الأمن السيبراني وحماية البيانات في إطار استخدام الذكاء الاصطناعي، وقدمها الدكتور محمد مغربي، استشاري التأمين الرقمي والذكاء الاصطناعي.

استراتيجية وجهود الدولة المصرية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، وقدمها الدكتور ماجد عبد العظيم قابيل، خبير اقتصاديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي وتحسين الخدمات، وقدمها الدكتور أحمد الحنبلي، استشاري الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

واختُتمت الفعاليات بتسليم المشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.