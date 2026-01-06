إعلان

النيابة الإدارية تختتم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي

كتب : أحمد أبو النجا

10:41 ص 06/01/2026 تعديل في 10:42 ص

النيابة الإدارية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحت رعاية المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالرقابة الإدارية، اختتم مركز التدريب القضائي، برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، مساء أمس الاثنين، تنفيذ المجموعة الثانية من "المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي".

وجاء ذلك بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير، وبمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وبمشاركة 60 متدربًا من أعضاء النيابة الإدارية.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان، إن الفعاليات عُقدت بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، واللواء أحمد منصور، نائب مدير الأكاديمية للتخطيط والتدريب.

وأضاف أن البرنامج التدريبي تضمن عددًا من المحاضرات، جاءت على النحو التالي: المفاهيم الأساسية والتطورات الحديثة للذكاء الاصطناعي، وقدمها الدكتور محمد جلال فرغلي، عميد كلية الهندسة ومستشار رئيس جامعة الأزهر للتكنولوجيا والابتكار. والأطر القانونية والأخلاقية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وقدمها الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح، خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

الأمن السيبراني وحماية البيانات في إطار استخدام الذكاء الاصطناعي، وقدمها الدكتور محمد مغربي، استشاري التأمين الرقمي والذكاء الاصطناعي.

استراتيجية وجهود الدولة المصرية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، وقدمها الدكتور ماجد عبد العظيم قابيل، خبير اقتصاديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي وتحسين الخدمات، وقدمها الدكتور أحمد الحنبلي، استشاري الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

واختُتمت الفعاليات بتسليم المشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة الإدارية برامج تدريبية الذكاء الاصطناعي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

هل حظر السوشيال ميديا عن أطفال مصر سهل التنفيذ؟.. خبير أمن سيبراني يجيب
مصراوى TV

هل حظر السوشيال ميديا عن أطفال مصر سهل التنفيذ؟.. خبير أمن سيبراني يجيب
الايجار القديم.. ننشر شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
أخبار مصر

الايجار القديم.. ننشر شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
"أمم أفريقيا ودوري إنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

"أمم أفريقيا ودوري إنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)