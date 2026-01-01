بيع البودر في طابور.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو "شبرا" المثير

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بشبرا الخيمة محافظة القليوبية.

أجهزة الأمن حددت هوية الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المتداول، وتمكنوا من إلقاء القبض على 3 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وبحوزتهم كمية لمخدر البودر مبلغ مالى من متحصلات الإتجار فى المواد المخدرة، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.