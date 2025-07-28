"مصاريفها كتير".. عريس يطلب فسخ زواجه بعد 14 يومًا

كتبت- فاطمة عادل:

تقدَّم "عمرو. س"، 28 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها بفسخ عقد زواجه بعد مرور أسبوعين فقط على الزواج، مبررًا طلبه بعدم قدرته على تحمُّل مصاريف زوجته اليومية.

وقال "عمرو" في دعواه: "كنت فاكر إن الحياة الزوجية مشاركة وتفاهم، لكن اللي شفته غير كده تمامًا. من أول يوم في البيت وهي بتطلب حاجات فوق طاقتي، وبتصرف من غير حساب. وكل ما أقول لها أمسكي إيدك في المصاريف، ترد وتقول: ده الطبيعي وكنت متعودة على كده".

ويكمل "عمرو" حديثه: أن زوجته تنتمي إلى أسرة ميسورة الحال، وكان يتوقع أن تُقدِّر ظروفه المادية المتوسطة، خاصةً أنه يعمل موظفًا في شركة خاصة ويتقاضى راتبًا محدودًا. إلا أنه فوجئ بتوقعات مادية مرتفعة من جانبها، شملت طلبات يومية للتسوق من ماركات باهظة، وخروج أسبوعي إلى مطاعم فاخرة، فضلًا عن ضغوط مستمرة لشراء أثاث جديد، رغم تجهيز شقة الزوجية بالكامل قبل الزواج بفترة قصيرة.

وأوضح "عمرو" في دعواه أنه حاول مرارًا التفاهم مع زوجته، وإقناعها بضرورة التوافق بينهما، لكن محاولاته باءت بالفشل، حيث رفضت زوجته حديثه، وقامت بتهديده بالعودة إلى منزل أسرتها، مما تسبب له في ضغط نفسي كبير.

وتابع الزوج: "أنا بحبها ومكنتش أتمنى إن الموضوع يوصل للمحكمة، لكن حياتي ما بقتش مستقرة، وكل يوم في خلاف جديد، حاسس إني اتجوزت عبء مالي مش شريكة حياة".

وأضاف: "حاولت الصلح بكل الطرق، لكن طريقتها في الكلام غير مقبولة، لذلك قررت إنهاء العلاقة عن طريق المحكمة".

وقد رُفعت دعوى فسخ عقد الزواج، التي حملت رقم 747 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

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