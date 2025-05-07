بـ12 هاتفًا.. عصابة تخترق حساب سيدة من ذوي الاحتياجات وتنهب أموالها

كتب - علاء عمران:

تمكّن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية من كشف واقعة احتيال إلكتروني استهدفت سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعدما تلقت اتصالًا من أحد الأشخاص انتحل فيه صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك، وادعى رغبته في تحديث بياناتها البنكية.

وبالفحص، تبيّن أن المتهم تمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من حسابها بعد الحصول على بياناتها الشخصية. وأسفرت التحريات عن ضبط مرتكبي الواقعة وعددهم 4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية – وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

وعُثر بحوزتهم على 12 هاتفًا محمولًا تُستخدم في تنفيذ عمليات النصب، إلى جانب المبلغ المالي المستولى عليه. وبمواجهتهم، أقرّوا بارتكاب الواقعة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وباشرت النيابة التحقيق.