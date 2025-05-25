صرخات في المقابر.. شاب يدفع حياته ثمنًا لدفاعه عن صديقه بالشرقية

كتب- عاطف مراد:

في مشهد مأساوي وسط أجواء من الهدوء المريب داخل منطقة المقابر بقرية الزرزمون التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، سقط شاب في السابعة عشرة من عمره قتيلًا طعنًا بسلاح أبيض على يد شاب آخر يبلغ من العمر 18 عامًا، وذلك أثناء محاولته الدفاع عن صديقه.

المجني عليه، الشاب أسامة، لم يكن طرفًا في الخلاف، ولم يرتكب جرمًا أو يصدر عنه ما يستوجب القتل، سوى أنه لبّى نداء صديقه الذي استنجد به لحل نزاع مع شاب يُدعى محمد س.، المتهم الرئيسي في الواقعة.

كانت الواقعة قد وقعت في أحد أيام أغسطس 2024، حين كان أسامة يستعد لمباراة كرة قدم بملعب القرية، قبل أن يتلقى اتصالًا من صديقه يطلب منه الحضور لمرافقته في حل مشكلة. توجه أسامة على الفور إلى المكان المتفق عليه، والذي كان داخل المقابر الواقعة على أطراف القرية.

بمجرد وصولهما، بادر المتهم بالاعتداء اللفظي على صديق أسامة، ثم استل سكينًا من ملابسه وهاجم به الضحية الأولى، فما كان من أسامة إلا أن تدخل للدفاع عنه، فانهال عليه المتهم بثلاث طعنات قاتلة، إحداها في الجانب الأيسر من الصدر أودت بحياته في الحال.

صرخات صديق المجني عليه دوّت في المكان شبه الخالي من المارة، قبل أن يهرع بعض الأهالي لنقله إلى مستشفى ههيا المركزي، لكنه كان قد فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

تحركت قوات الأمن بسرعة، وتمكنت من ضبط المتهم الذي أقر بجريمته، وجاء في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة أن المتهم قتل المجني عليه عمدًا باستخدام سلاح أبيض (سكين)، موجهًا له عدة طعنات قاتلة.

وقد أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 28 يونيو المقبل لسماع المرافعة ومناقشة تقرير الطب الشرعي.

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