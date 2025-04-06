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بسبب معاكسة فتاة.. الداخلية تكشف تفاصيل "خناقة الأجانب" في عين شمس

01:18 م الأحد 06 أبريل 2025

المتهمين

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كتب- أحمد أبو النجا:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط طرفي مشاجرة نشبت باستخدام الأسلحة البيضاء في منطقة عين شمس.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، الأحد، أنه فور الانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، الأول: عاطل مصاب بجرح قطعي في ساقه اليسرى، والطرف الثاني: ثلاثة أشخاص، بحوزتهم سلاحان أبيضان، وجميعهم يحملون جنسية إحدى الدول.

وأوضحت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بعدما قام الطرف الثاني بمعاكسة صديقة الطرف الأول، ما أدى إلى قيامهم بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الجريمة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة.

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عين شمس مشاجرة الأسلحة البيضاء وزارة الداخلية
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