كتب - رمضان يونس:

أدلى مدير قناة وثلاثة معدّين بأقوالهم أمام رجال مباحث المصنفات بالجيزة، في إطار التحقيقات المتعلقة باتهامهم بإدارة قناتين فضائيتين غير مرخصتين، والاستيلاء على أموال التبرعات من مشروع "ازرع نخلة" الخيري، المعروف إعلاميًا بواقعة "مشايخ ازرع نخلة".

وخلال التحقيقات، أقر المتهمون بإدارة وتشغيل قناتي "مصر البلد" و"المديح" غير المرخصتين، إلى جانب قنوات عبر موقع "يوتيوب" وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق أرباح مادية سريعة.

وأكد المتهمون أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم جاءت من تبرعات المواطنين لصالح مؤسسة "الخير فينا"، والتي أسسها المتهم الرئيسي "خ.م". وأوضحوا أنه كان يقوم بإعداد وتصوير فيديوهات ترويجية بمشاركة أشخاص يرتدون الزي الأزهري، بهدف طلب التبرع لبناء المساجد وزراعة النخيل، وجمع التبرعات من خلال مندوبيهم.

وأضافوا أن المتهم "خ.م" استولى على الجزء الأكبر من الأموال، بينما تم توريد جزء بسيط منها فقط لمديرية التضامن الاجتماعي، بهدف إضفاء طابع قانوني على نشاط المؤسسة.

وأشار المتهمون إلى أنهم أوهموا المواطنين بأن التبرعات تُستخدم في أعمال خيرية، في حين كانوا يحققون أرباحًا أيضًا من الإعلانات الممولة التي تُعرض على القنوات غير المشروعة. كما استخدموا أجهزة ومعدات وهواتف محمولة لإعداد المحتوى المرئي والسمعي لتلك القنوات، فيما تم تحميل الدعم الفني للقنوات على وحدات تخزين رقمية (هاردات).

وأوضحوا أنهم أرسلوا محتوى القنوات الفضائية إلى وسيط بث على القمر الصناعي "يوتيل سات"، الذي يتيح بث القنوات داخل مصر، بالإضافة إلى رفع المحتوى على قنوات "يوتيوب" وصفحات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

وأمرت نيابة أكتوبر بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيق، مع سرعة الانتهاء من التحريات النهائية بشأن الواقعة.