بدأت بمشادة مع زبون.. تفاصيل مشاجرة طاحنة داخل مطعم شهير بالوراق

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، الأربعاء، تحقيقاتها في واقعة مشاجرة عنيفة نشبت بين 12 شخصًا داخل مطعم "بيت الخيمة" الشهير بمنطقة الوراق، إثر خلاف على فاتورة مأكولات بين العمال والزبائن.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة، والاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهم.

كشفت التحقيقات أن بدأت المشاجرة بمشادة كلامية بين أحد العمال وشاب من الزبائن بسبب خلاف على الفاتورة، سرعان ما تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين الطرفين، ما أسفر عن إصابة مدير المطعم و11 آخرين من العمال والزبائن.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة داخل المطعم ووجود مصابين. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبين نشوب مشاجرة بين الطرف الأول مدير المطعم و5 عمال، والطرف الثاني 6 زبائن.

بدأت المشاجرة بمشادة كلامية بين أحد العمال وشاب من الزبائن بسبب خلاف على الفاتورة، سرعان ما تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين الطرفين، ما أسفر عن إصابة مدير المطعم و11 آخرين من العمال والزبائن.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما يواصل رجال المباحث تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض القضية على النيابة العامة.