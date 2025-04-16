بـ8 ملايين جنيه.. سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 80 كيلو حشيش في الإسماعيلية والإسكندرية

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، جهوده المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة. وأسفرت تلك الجهود، عقب تقنين الإجراءات القانونية، عن النتائج التالية:

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة القصاصين، وبحوزتهما 50 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش.

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته 30 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش.

وبذلك، بلغ إجمالي المضبوطات 80 كيلوجرامًا من الحشيش، تُقدَّر قيمتها المالية بنحو 8 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الوقائع إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.