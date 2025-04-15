ضبط سائق استعرض ومستقلوها على الطريق بالقاهرة

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن أداء قائد سيارة حركات لستعراضية وجلوس مستقليها "حديثى السن" خارج السيارة حال سيره بأحد الشوارع بالقاهرة، معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص تم ضبط السيارة وقائدها سائق خاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بالجيزة، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعه بقصد الدعابة وذلك أثناء توصيل حفيد مالك السيارة وزملائه من المدرسة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.