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إصابة عضو بالنيابة العامة أثناء أدائه مهام عمله.. وتوجيه عاجل من النائب العام

11:54 ص السبت 12 أبريل 2025

النائب العام المستشار محمد شوقي

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كتب- أحمد أبو النجا:
تعرّض وكيل نيابة قسم ثانٍ أسيوط لإصابة تمثلت في جرح قطعي باليد اليمنى، وذلك إثر انزلاق قدميه وسقوطه أرضًا أثناء مباشرته إجراءات المعاينة في واقعة انهيار عقار بدائرة القسم.

وفي لفتة إنسانية، أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي اتصالًا هاتفيًا بوكيل النيابة من خارج البلاد للاطمئنان على حالته الصحية، حيث وجّه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، ومتابعة حالته أولًا بأول حتى تمام شفائه.

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النيابة العامة النائب العام انهيار عقار محمد شوقي
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