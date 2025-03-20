غلق كوبري تقاطع محور محمد على فهمي مع عمر سليمان أسبوعين..ما الطرق البديلة؟

كتب ـ رمضان يونس:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق كلي لمسطح كوبرى تقاطع محور محمد على فهمى مع محور عمر سليمان لمدة أسبوعين، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2025/3/20، لتنفيذ الأعمال الخاصة بمحور على فهمى ومحطة مياه أبو عقيل.

وأجرت الإدارة العامة للمرور تحويلات بديلة، على مرحلتين من بداية تنفيذ الأعمال على النحو التالى.

المرحلة الأولى:-

غلق كلي لمسطح كوبرى تقاطع محور محمد على فهمى مع محور عمر سليمان فى الاتجاه القادم من مناطق الواحة إتجاه مناطق المقطم مع تحويل حركة المرور إتجاه الطريق المستحدث الموازى لمسطح الكوبرى فى الاتجاه القادم من مناطق الواحة إتجاه مناطق المقطم.

أما المرحلة الثانية :-

غلق كلي لمسطح كوبرى تقاطع محور محمد على فهمى مع محور عمر سليمان فى الاتجاه القادم من مناطق المقطم إتجاه مناطق محور محمد على فهمى مع تحويل حركة المرور إتجاه الطريق المستحدث الموازى لمسطح كوبرى فى الاتجاه القادم مناطق المقدم إتجاه مناطق محور محمد على فهمى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.