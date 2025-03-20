ضبط مسؤولين عن شركة سياحية للنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات سياحية ودينية

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القائمين على إدارة شركة بدون ترخيص؛ للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة.

معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" أفادت قيام شركة بدون ترخيص، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركة سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).