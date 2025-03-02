الوجبة الأخيرة.. مصرع سيدة مسنة وإصابة 8 بينهم 5 أطفال في واقعة تسمم بالمنيرة

كتب - محمد شعبان:

شهد حي المنيرة الغربية شمال الجيزة واقعة مأساوية، أسفرت عن مصرع سيدة مسنة وإصابة 8 آخرين بينهم 5 أطفال، إثر تعرضهم لحالة تسمم غذائي.

تلقى العميد محمد ربيع، رئيس مباحث قطاع الشمال، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن حالات تسمم بشارع الألفي سليمان.

كشفت التحريات الأولية أن المصابين هم: جمال محمد، 31 عامًا، ترزي، ومنى محمد، 39 عامًا، شقيقته، وجمال محمد، 34 عامًا، عامل (ابن عمهم)

بالإضافة إلى أطفال السيدة الخمسة، أكبرهم يبلغ 14 عامًا وأصغرهم 3 أعوام.

وتبين أن الأسرة تناولت وجبة فول وبطاطس وشعرية سريعة التحضير (إندومي)، قاموا بشرائها من سوبر ماركت مجاور لمسكنهم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، إلا أن الأم كريمة محمد، 60 عامًا، فارقت الحياة أثناء تلقيها الإسعافات، حيث تبين أنها مريضة قلب. وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تم التحفظ على صاحب المحل لعرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وذلك بناءً على توجيهات اللواء سامح الحميلي، مدير أمن الجيزة.