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انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق اندلع داخل مدرسة بالقاهرة الجديدة

09:32 م الأحد 16 مارس 2025

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق اندلع داخل مدرس

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كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق المختصة، بانتداب المعمل الجنائي لإجراء المعاينات الفنية اللازمة؛ للوقوف على أسباب حريق اندلع داخل مدرسة في القاهرة الجديدة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مدرسة في القاهرة الجديدة.

مباشرة تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق؛ لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

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